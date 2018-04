Sie wird zum zweiten Mal Mutter Claire Danes: Babybauch-Premiere auf dem roten Teppich

"Homeland"-Star Claire Danes (39) erwartet derzeit ihr zweites Kind mit Ehemann Hugh Dancy (42, "Hannibal"). Am Donnerstag zeigte die Schauspielerin beim Tribeca Film Festival in New York erstmals ihre süße Babykugel. Auf dem roten Teppich trug die werdende Mama ein weißes, sommerliches Kleid von Prabal Gurung in Midi-Länge. Dazu hatte sie schwarze Riemchen-High-Heels von Gianvito Rossi und ein minimalistisches Make-up kombiniert. Die blonden Haare fielen ihr offen, zu sanften Wellen gestylt, auf ihre Schultern.