"Sie wird definitiv vermisst" John Goodman: So nah ging ihm Roseanne Barrs Serien-Aus

Die Sitcom "Roseanne" ist Geschichte, ab 16. Oktober läuft das Spin-off "The Conners" in den USA an - ohne Roseanne Barr (65), die bekanntlich wegen eines rassischsten Tweets gefeuert wurde. Keine leichte Situation für ihre ehemaligen Co-Stars. In der Talkshow "Jimmy Kimmel Live" erzählte ihr langjähriger TV-Ehemann John Goodman (66, "The Big Lebowski") nun, wie sehr ihn ihr Serien-Aus mitgenommen habe.