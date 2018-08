Sie wird 21 Jahre alt Kylie Jenner: Das ist ihr Beauty-Imperium

Vom Reality-TV-Star zum Model hin zur erfolgreichen Unternehmerin: Kylie Jenner hat in ihren jungen Jahren bereits einen erstaunlichen und erfolgreichen Karriere-Wandel hingelegt. Am 10. August feiert die Tochter von Kris Jenner (62) und Caitlyn - ehemals Bruce - Jenner (68) ihren 21. Geburtstag und damit in den USA den Schritt in die Volljährigkeit. Den Weg zur jüngsten Selfmade-Milliardärin aller Zeiten hat sie schon längst beschritten. Das ist Kylie Jenners Beauty-Imperium Kylie Cosmetics.