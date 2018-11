Sie will wieder schlank sein "Bauer sucht Arzt": Nach Uwes Zähnen ist der Magen von Iris dran

Sie will sich halbieren

Demnach sei ihr "Traumziel 65 bis 60 Kilo". So viel habe sie einst mit Anfang 30 gewogen, inzwischen zeige die Waage aber schon länger ein dreistelliges Ergebnis an - 117 Kilo sollen es aktuell sein. "Ich würde gerne wieder reiten, ohne dass der Gaul unter mir zusammenbricht, weil ich wie ein unbewegliches Michelin-Männchen darauf sitze", begründet sie ihren geplanten Gang zum Schönheitschirurgen. Außerdem gebe es "die richtig schönen Klamotten nicht in Zeltgröße". Von rund der Hälfte ihrer Pfunde will sie sich dank des Eingriffs daher verabschieden.