Sie will Justin Bieber heiraten Das sagt Shawn Mendes zur Verlobung von Hailey Baldwin

Anfang Juli hielt Sänger Justin Bieber (24, "Purpose") völlig überraschend - und nach nur wenigen Wochen Beziehung - um die Hand von Model Hailey Baldwin (21) an. Während sich Biebers Ex-Freundin Selena Gomez (25) nach wie vor in Schweigen hüllt, hat sich jetzt Popstar Shawn Mendes (19) erstmals zu der Verlobung geäußert. In der australischen TV-Show "The Project" erzählte er: "Ich habe Hailey am Tag danach geschrieben und ihr gratuliert."