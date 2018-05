Sie will ein Zeichen setzen Meghan Markle: Den Kircheneinzug bestreitet sie anfangs alleine

Das ist keine Vorschrift der britischen Krone. Die 36-Jährige wünsche es sich so, berichtet "CNN". Damit wolle sie ein Zeichen setzen: Sie ist eine starke, unabhängige Frau, die bereit ist, königliche Normen in Frage zu stellen. Einen alleinigen Einzug der Braut gab es in der Geschichte der britischen Monarchie bislang noch nie.