Sie will die Welt verändern Lady Gaga: Emotionale Rede über mentale Gesundheit

Sie möchte, dass psychische Probleme kein Tabuthema mehr sind. Sängerin und Schauspielerin Lady Gaga (32, "A Star Is Born") hat am Donnerstagabend in Beverly Hills in einem emotionalen Statement gefordert, dass sich Hollywood besser um die mentale Gesundheit der Mitglieder der Entertainment-Branche kümmern solle. Die Sängerin wurde an diesem Abend von der SAG AFTRA (amerikanische Gewerkschaft von Fernseh- und Radiokünstlern und Medienschaffenden) für ihre humanitären Dienste geehrt.