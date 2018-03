Sie will auspacken Donald Trump: Ex-"Playboy"-Model Karen McDougal hat Klage eingereicht

Regionalzüge umgeleitet Stromausfall am Hauptbahnhof Stuttgart: Stau im Zugverkehr

Am Stuttgarter Hauptbahnhof ist in Teilen der Gleisanlage an diesem Mittwoch der Strom ausgefallen. Regionalzüge konnten daher am Morgen zunächst nicht am Hauptbahnhof halten, wie ein Bahn-Sprecher sagte.