Sie widerspricht Geld-Gerüchten Stormy Daniels: Darum kniff sie vorm englischen "Promi Big Brother"

Auch die britische Ausgabe von "Promi Big Brother" ist in eine neue Staffel gestartet. Eigentlich hätte das Porno-Sternchen Stormy Daniels (47) auch dabei sein sollen. Doch die Erotikdarstellerin, die felsenfest behauptet, eine Affäre mit US-Präsident Donald Trump (72, "Great Again") geführt zu haben, sagte in letzter Sekunde doch ab - trotz kolportierter Rekordgage von fast einer Million Dollar. Nun widersprach sie laut der Seite "Variety" aber Gerüchten, wonach Gier nach noch mehr Geld der Grund für die Absage sei.