Sie weiß, was es wird Annemarie Carpendale musste sich "20-mal am Tag übergeben"

Und wie sieht es mit dem TV-Comeback der Moderatorin aus? "Im Sommer will ich gern wieder vor der Kamera stehen", so Carpendale. In ihren Augen kein zu ambitioniertes Vorhaben, denn: "Ich denke, das Mama-Sein lässt sich mit meinem Job gut verbinden - zumindest in der Theorie." Nicht nur in der Theorie weiß das Paar schon, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Auch die Familie und enge Freunde seien bereits eingeweiht. Die Öffentlichkeit muss sich dagegen noch ein kleines bisschen gedulden.