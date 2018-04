Trauer um Star-DJ Avicii: Die emotionalen Abschiedsworte seiner Ex-Freundin

Sie beginnt mit den Worten: "Come on Baby, don't give up on us. Choose me, and I'll show you love" [zu dt. "Komm schon Baby, gib uns nicht auf. Wähle mich und ich werde dir Liebe zeigen"]. "Das ist der Text aus einem Lied, das Tim für mich geschrieben hat. Ich wünschte, ich hätte ihnen gerecht werden können", schreibt sie weiter. Zwei Jahre waren die beiden ein Paar. In dieser Zeit sei er "mein engster Vertrauter und mein bester Freund" gewesen, so Goldberg.