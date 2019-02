"Sie war unsere Tochter" Schock für LeAnn Rimes: Sängerin trauert um ihr Hündchen

Eveie sei "so viel mehr als unser Hund gewesen, sie war eine alte Seele", heißt es in dem langen Eintrag weiter. Sie hinterlasse ein großes Loch in den Herzen der Familie. "Sie war unsere Tochter, die beste Freundin unseres Jungen." Auch nach anderthalb Tagen weinten die Familienmitglieder noch abwechselnd um Eveie.