Sie war Publikumsliebling in der DDR "Dornröschen" Juliane Korén ist tot

Als Dornröschen in einem Märchenfilm wurde sie 1971 zum Publikumsliebling der DDR, nun ist die Schauspielerin Juliane Korén im Alter von 67 Jahren gestorben. Das teilte das Deutsche Schauspielhaus Hamburg am Dienstag mit. "Dass diese so liebenswerte, mutige, sensible und weise Künstlerin nun nicht mehr bei uns sein wird, ist eine Nachricht, die uns zutiefst traurig macht", heißt es in einem Statement von Intendantin Katrin Beier. "In Gedanken sind wir bei den Freunden und Angehörigen von Juliane Koren. Wir werden sie sehr vermissen!"