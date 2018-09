Sie wäre 80 Jahre alt geworden Intensiv und tragisch: Romy Schneiders kurzes Leben

Eine kleine Wienerin macht Weltkarriere

Die große Karriere der nur 1,61 Meter großen und zierlichen gebürtigen Wienerin Rosemarie Magdalena Albach begann mit dem Film "Wenn der weiße Flieder wieder blüht", der 1953 in die Kinos kam. Darin war Romy Schneider, so schon damals ihr Künstlername, erstmals auch an der Seite ihrer Mutter, der Augsburger Schauspielerin Magda Schneider (1909-1996), zu sehen.