Sie vermisst ihren Freund Diane Kruger: "Karl war exzentrisch und liebenswert"

Diane Kruger (43, "Troja") trauert immer noch um den verstorbenen Modedesigner Karl Lagerfeld (1933-2019). Denn die beiden waren gute Freunde und in Paris sogar Nachbarn, wie sie in der US-Talkshow "People Now" erzählte. Doch nicht nur das: Die Schauspielerin war in jungen Jahren auch eines seiner Model gewesen.