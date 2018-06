Sie verlor zwei Babys Nicole Kidman spricht über den "massiven Kummer" einer Fehlgeburt

Zwei Seiten einer Medaille

"Ich kenne diese Sehnsucht [Mutter zu werden]. Diese Sehnsucht ist gewaltig und schmerzvoll. Und der Verlust! Der Verlust durch eine Fehlgeburt, darüber wird nicht oft genug gesprochen. Er bedeutet für einige Frauen massiven Kummer", sagte Kidman übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge in dem Gespräch. "Da ist auf der einen Seite viel Schmerz, aber auf der anderen Seite auch viel Freude", so Kidman. Nach all der Sehnsucht und dem Schmerz endlich ein Kind zu haben, rufe "dieses Ahhhh!-Gefühl" hervor.