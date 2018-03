Nur noch wenige Episoden in der aktuellen siebten Staffel und die US-Serie "Suits" ist "Marklelos". Während es Meghan Markle (36) in die britische Königsfamilie zieht und Fans für immer Abschied nehmen müssen von ihrem Charakter Rachel Elizabeth Zane, gibt es auch gute Nachrichten. So ist ein Spin-off der Anwaltsserie mit Gina Torres (48) nun in trockenen Tüchern und wird definitiv umgesetzt, berichtet die US-Seite "Access Hollywood".