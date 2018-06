Sie verfolgt damit einen Plan Hüllenlos auf dem Hotel-Balkon: Gibt es Cathy Lugner nur noch nackt?

"Ich will mich bei Agenturen in den USA bewerben, um es endlich in den amerikanischen 'Playboy' zu schaffen", so die 28-Jährige gegenüber "Bild". Ihre heißen Bewerbungsfotos scheint sie jedoch nicht nur an die Bunny-Agentur verschickt zu haben. Auch auf Instagram können sich ihre rund 100.000 Abonnenten jetzt daran erfreuen.