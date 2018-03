Sie verdiente weniger als Matt Smith Ungleiche Bezahlung bei "The Crown": Claire Foy bricht ihr Schweigen

Die Queen hat ein Machtwort gesprochen. Nachdem bekannt geworden war, dass ihr Co-Star Matt Smith (35, "Doctor Who") für seine Rolle in der Netflix-Serie "The Crown" besser bezahlt worden ist als sie selbst, hat sich Claire Foy (33) nun selbst zu den Enthüllungen geäußert. Im Gespräch mit dem Portal "Entertainment Weekly" sagte die Hauptdarstellerin der Serie angesprochen auf die sie betreffende Gender-Pay-Gap-Debatte: "Ich bin überrascht, weil ich im Mittelpunkt stehe und alles, bei dem ich im Fokus bin, ist sehr, sehr seltsam und fühlt sich sehr, sehr ungewöhnlich an", so die Darstellerin von Queen Elizabeth II.