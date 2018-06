Sie urlauben in Kanada Steffi Graf: Die Frauen in der Familie sind die Abenteurer

Dass ihr Sohn vielleicht Profi-Baseballer wird, macht dem ehemaligen Tennis-Star offenbar keine Sorgen: "Ach, was wird, steht ja noch in den Sternen." Beim Baseball starte man erst mit 24, 25 Jahren als Profi, "das gibt den Jugendlichen die Möglichkeit, erwachsen zu werden. Wir bleiben vorsichtig und haben keine riesigen Erwartungen an unseren Sohn", so Steffi Graf. Auch ihre Tochter ist sportbegeistert, sie hat vier Jahre Hip-Hop getanzt: "Direkt nach der Schule ging's immer bis spät abends ins Tanzstudio, das war hart. Momentan hat sie sich eine Auszeit genommen, tanzt nur noch ab und zu. Darüber sind wir nicht gerade unglücklich."