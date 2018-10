Sie unterstützt die Demokraten Nach politischem Statement von Taylor Swift: So reagiert Donald Trump

In ihrem Post erklärte sie nun ihre einstige Zurückhaltung mit einem Sinneswandel: "Wegen verschiedener Vorkommnisse in meinem Leben und der Welt in den letzten zwei Jahren, sehe ich das nun völlig anders." Sie glaube, dass jede Form der Diskriminierung falsch sei. In der Vergangenheit habe sie immer für die Kandidaten gestimmt, die sich für Menschenrechte einsetzen.