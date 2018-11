Sie trug es bereits 2012 Herzogin Kate: Dieses Kleid passt immer noch wie angegossen

Sie hat es wieder getan! Für den Besuch der Tusk Conservation Awards in London hat Herzogin Kate (36) mal wieder auf ein Kleid gesetzt, das sich bereits zu einem anderen Anlass schon einmal bewährt hat. Am Donnerstagabend begleitete sie ihren Ehemann Prinz William (36) in einem blauen Kleid von Designerin Jenny Packham, das sie bereits 2012 bei einem Gala-Event in der Royal Albert Hall getragen hatte.