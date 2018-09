Sie tritt in die Fußstapfen ihrer Mama Neuer Job für Zoë Kravitz: Hauptrolle in "High Fidelity"-Serie

Die Hauptfigur für die Neuauflage der Romanverfilmung "High Fidelity" ist gefunden. Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, wird Zoë Kravitz (29, "Big Little Lies") die Hauptrolle in der von Disney produzierten, neuen Serie übernehmen. Grundlage dafür ist der gleichnamige Roman von Nick Hornby (61). Kravitz tritt damit in die Fußstapfen von John Cusack (52), der in der Komödie aus dem Jahr 2000 die Rolle des Plattenladenbesitzers Rob Gordon übernahm.