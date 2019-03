Sie trauert auf Instagram Tiffani Thiessen bezeichnet Luke Perry als "Engel"

Er nahm sie unter seine Fittiche

Dazu schrieb die Schauspielerin, dass der Verlust ihres Kollegen ihr schwer auf dem Herzen liege. Es sei der Verlust eines Menschen, den sie als ihren Co-Star kennengelernt habe, der "aber schnell mein Freund wurde." An ihrem ersten Tag am Set von "Beverly Hills, 90210" habe er sie "mit offenen Armen empfangen." Als sie hinzustieß lief die Serie bereits mehrere Jahre, aber Perry habe sie unter seine Fittiche genommen und ihr das Gefühl gegeben, "dass ich in seine TV-Familie gehöre."