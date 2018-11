Sie tanzt mal wieder aus der Reihe Paris Jackson: Gewagter Stilbruch auf dem roten Teppich

Paris Jackson (20) hat am Wochenende mal wieder alle Blicke auf sich gezogen. Auf dem roten Teppich der LACMA Art and Film Gala in Los Angeles erschien sie in einem cremefarbenen und für ihre Verhältnisse ungewöhnlich hochgeschlossenen Abendkleid. Das an der Schulterpartie üppig mit Diamanten besetzte Designer-Teil von Gucci war an sich schon gewagt, erinnerte das bodenlange Plissee-Kleid doch eher an ein übertriebenes Diven-Outfit aus den 1920er-Jahren, statt an einen Gala-Look für eine 20-Jährige.