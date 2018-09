Sie stiehlt ihm die Show Von wegen Preisträger John Legend: Alles dreht sich um Chrissy Teigen!

Musiker John Legend (39, "Darkness And Light") ist der "Stylischste Mann des Jahres". Die Trophäe dafür bekam er bei den GQ Awards am Mittwoch in London von Ehefrau Chrissy Teigen (32) verliehen. Das Model nutzte einmal mehr die Gunst der Stunde, um im Mittelpunkt zu stehen. Dafür sorgte nicht nur ihr silbernes, tief dekolletiertes Kleid.