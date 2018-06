"That's what friends are for"

In dem Video, das Judith Williams offenbar kurz nach der Show aufgenommen hat, ist auch "GZSZ"-Star Iris Mareike Steen (26) zu sehen. Arm in Arm stehen die beiden Damen da und strahlen in die Kamera. "Iris hat mir heute Abend so viel Selbstvertrauen gegeben. Du bist heute Abend mein Glücksengel, mein Schatz", bedankt sich Judith Williams. Und Steen? Die ist "so glücklich", dass Williams im Finale steht. Sie habe alles gegeben: Daumen gedrückt, Anrufe, SMS...