Sie spürt doppelten Druck Helena Bonham Carter: Drehstart zu "The Crown" bereitet ihr Sorgen

Als sie den Part als Prinzessin Margaret in der dritten Staffel von "The Crown" ergattert hat, freute sich Schauspielerin Helena Bonham Carter (52) sicherlich riesig. Inzwischen ist ihr aber auch klar geworden, was für einen immensen Druck diese Rolle als Royal mit sich bringt. Hinsichtlich der nahenden Dreharbeiten vertraute sie der US-amerikanischen Seite "Variety" an: "Wir starten in einigen Wochen (...) und sind alle komplett verängstigt."