Sie spricht über ihre Zukunft Sylvie Meis: "Ich denke jeden Tag an den Krebs"

"Ich date gern Männer, die mir gefallen"

Zwar ist ihre Ehe mit dem holländischen Fußball-Nationalspieler Rafael van der Vaart (35) gescheitert, doch insgesamt glaubt Sylvie Meis, dass sie die Krankheit "entscheidungsstärker" gemacht hat. "Ich war schon immer selbstbewusst, aber ich habe mir nicht so viel zugetraut. Heute ist das anders. Ich fühle mich reifer und habe mich angefreundet mit dem Gedanken, dass ich eine attraktive Frau und Mutter (von Damian, 12 - die Red.) bin, die das Leben genießen sollte. Deshalb date ich gern Männer, die mir gefallen."

Das waren seit 2013 einige. Mit dem libanesisch-britischen Geschäftsmann Charbel Aouad war sie sogar verlobt - bis sie sich im Oktober 2017 nach zwei Jahren von ihm trennte. Schluss gemacht habe immer nur sie. "Ich bin schnell gelangweilt. In der Liebe und in meinem Beruf. Ich brauche Abwechslung und ständig neue Herausforderungen. Sorry, aber ich bin ehrlich. Bei den Männern, die ich nach Rafael gedatet habe, war mir schnell klar, dass es nicht für die Ewigkeit ist. Es waren Fernbeziehungen, das war ein großer Teil des Problems... Nach der ersten Verliebtheit stellten sich schnell Hindernisse ein, und wenn die Liebe da nicht tief und stark ist, hat sie keine Chance."

Natürlich kenne ich auch jetzt noch Liebeskummer, "aber außer bei meiner Scheidung hat er nie länger gedauert als ein, zwei Tage."

Sie kann die Männer jetzt besser einschätzen

Sie könne Männer - "manchmal sprechen sie mich an oder ich sie, wenn mir einer gefällt" - heute viel besser einschätzen. "Die Naivität ist inzwischen weg, das hilft mir beim Daten. Ich kann besser einschätzen, ob mich jemand nur ausnutzen will oder mich als Trophäe sieht, mit der er in der Öffentlichkeit herumprahlen kann. Eine Garantie hat man natürlich nie. Aber die Alternative wäre ja, mich auf keinen Mann mehr einzulassen, mich im goldenen Käfig einzuschließen und alt zu werden ohne Spaß. Das ist definitiv keine Option für mich", verriet Sylie Meis "Bunte" weiter.

Diesen Rat gab ihr Dieter Bohlen

Ihr Freund und Mentor Dieter Bohlen (64), der sie vor zehn Jahren zu RTL geholt hat, habe ihr "einen 50-jährigen kernigen Typen" empfohlen, "einen, der treu ist und keine Spielchen spielt. Was Verlässliches eben. Ich wusste gar nicht, was kernig bedeutet. Also habe ich es gegoogelt und muss gestehen, die Definition von kernigen Männern gefällt mir: Sie sind kraftvoll und robust, meist tragen sie einen Dreitagebart."

Der Dieter habe auch behauptet, alle bisherigen Meis-Partner seien viel zu schön gewesen für eine feste Beziehung. Dann sagt Sylvie: "Vielleicht sollte ich endlich auch mal in der Liebe auf seinen Rat hören, dann finde ich vielleicht doch noch den Richtigen."