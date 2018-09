Sie spricht über ihre Verlobung Hailey Baldwin: Auf Kritik gibt sie nichts

Am 10. Juli bestätigte Justin Bieber (24, "Sorry") auf Instagram, dass er sich mit Hailey Baldwin (21) verlobt hat. Während er seine Liebe zum Ausdruck brachte, gab es zahlreiche Fans, die sich negativ über das Paar ausließen. Baldwin ist das allerdings ziemlich egal, wie sie nun dem "Stellar"-Magazin erzählt, das der Sonntagsausgabe des australischen "The Daily Telegraph" beiliegt.