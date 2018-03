Ein Körnchen Wahrheit steckte wohl aber doch in Blairs Aussage, wie Cameron Diaz nun selbst erklärte. In einem Reunion-Interview der "Super süß und super sexy"-Stars sagte sie "Entertainment Weekly", dass sie pensioniert sei. In dem Gespräch stellten Diaz, Blair und Christina Applegate (46) fest, dass sie seit den Dreharbeiten zu dem Film im Jahr 2002 nicht mehr zusammengekommen sind. Diaz sagte daraufhin: "Ich bin eigentlich im Ruhestand, also würde ich euch gerne sehen, meine Damen." Applegate willigte schnell ein, da sie gerade auch nicht viel arbeite, sie sei "halb in Rente", scherzte sie. "Ich bin eine Mutter, das ist mein Job."