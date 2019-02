Finanzamt sprach von "Gefälligkeitsmiete"

Aber die Vermieter standen noch vor einem weiteren Problem: Eine Mieterin, die schon lange im Haus wohnte, zog nach dem Umbau wieder ein. Die Weinzierls erhöhten die Miete nicht, da die Frau nach mehreren Schicksalsschlägen nicht viel Geld hatte und bisher alle Renovierungen in ihrer Wohnung selbst übernommen hatte. "Sie zahlte 420 Euro für eine 63 Quadratmeter Dachwohnung mit Dachterrasse", so Inge Weinzierl. Damit lag die Miete mehr als 52 Prozent unter der ortsüblichen Vergleichsmiete. Das Finanzamt erklärte, dass es sich um eine Gefälligkeitsmiete handle und entschied, dass die Vermieter ihre Werbungskosten, also Kosten für Reparaturen oder Schuldzinsen, nur anteilig absetzen können.