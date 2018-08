Sie soll ernsthaft krank sein Ihre Familie betet für sie: Große Sorge um Aretha Franklin

Große Sorge um Aretha Franklin (76)! Der "Queen of Soul" soll es sehr schlecht gehen, wie das US-Portal "Showbiz 411" exklusiv erfahren haben will. Dem Bericht zufolge sei die 76-Jährige "schwer krank". Sie halte sich in Detroit im US-Bundesstaat Michigan auf. Ihre Familie sei bei ihr und habe um "Gebete und Privatsphäre" gebeten.