Sie singt die Nationalhymne Nach der großen Krise: Demi Lovatos Gänsehaut-Show beim Super Bowl

Nach ihrem tränenreichen und gefeierten Comeback-Auftritt bei den Grammys vor wenigen Tagen, demonstrierte US-Star Demi Lovato (27) nun auch beim Super Bowl am Sonntag in Miami, dass sie wieder da ist. Mit ihrer Performance der US-Nationalhymne vor knapp 70.000 Zuschauern im Stadion und einem Millionenpublikum an den Bildschirmen weltweit wurde das sportliche Großereignis eröffnet.