Sie sind sicher gelandet Prinz Harry und Herzogin Meghan: Mit dem Privatjet nach Dublin

Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (36) sind in Dublin angekommen. Sie sind sicher mit dem Privatjet zu ihrem ersten offiziellen Besuch in Irland gelandet, wie der Palast via Twitter bestätigte. Dort wurden die Royals unter anderem vom irischen Premier Leo Varadkar (39) begrüßt. Zuvor hatte das seit Mai verheiratete Paar an der Jubiläumsfeier der Royal Air Force in London teilgenommen.