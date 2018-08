Sie sei Feministin und Umweltschützerin Stella McCartney: Darum schneiderte sie Meghans zweites Hochzeitskleid

Herzogin Meghan (37) trug zwei aufsehenerregende Brautkleider an ihrem Hochzeitstag im vergangenen Mai. Nicht nur ihre traumhafte Robe von Givenchy ist allen Royal-Fans dabei in guter Erinnerung geblieben, auch ihr zweites Outfit, in dem sie am Abend von Gatte Prinz Harry (33) im offenen Cabriolet zur Feier gefahren wurde, sorgte für Begeisterung. Designerin Stella McCartney (46) verriet nun in einem Interview mit dem Fashion-Magazin "Elle", wie sie zu der besonderen Ehre kam, das zweite Brautkleid für die royale Hochzeit kreieren zu dürfen.