Sie schwört auf Digital Detox Gigi Hadid: So schafft sie sich Auszeiten vom Supermodel-Dasein

Außerdem helfe es ihr von Zeit zu Zeit, Abstand von den sozialen Medien zu bekommen. "Im Dezember habe ich Urlaub gemacht und für eine Woche mein Handy nicht in die Hand genommen und es einfach ausgemacht. Es war, als würde es gar nicht existieren", so Hadid. "Wann man in dieser Social-Media-Blase ist, fühlt es sich so aufgeheizt und entzündbar an und wenn man einen Schritt zurücktritt, löst es sich einfach in Luft auf."

Ihr Tipp für alle, denen Instagram, Twitter und Co. viel Zeit und Energie rauben: "Man kann einen Spaziergang machen oder einfach etwas unternehmen, das realer ist, als das alles zu lesen. Manchmal finde ich es lustig, wie viel Energie Leute in das Leben anderer Leute stecken." Als Fazit zieht Hadid: "Es gibt kein Handbuch dafür im Rampenlicht zu stehen."