Sie schwärmte von Meditation Herzogin Meghan: Dieses Geheimnis steckt hinter ihrem Lächeln

In einem "InStyle"-Interview vor Meghans Hochzeit mit Prinz Harry im vergangenen Mai sagte Light Watkins über seine prominente Schülerin: "Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie übermäßig gestresst oder ängstlich war oder so etwas, es schien einfach so, als ob sie schon auf einem Wellness-Pfad wäre." Seiner Meinung nach habe sie Meditation nur als ein weiteres Werkzeug gesehen, das sie benutzen wollte: "Ich denke, es hat sie viel stärker berührt, als sie ursprünglich dachte. Es scheint, als wäre sie vorher in einer relativ guten Verfassung gewesen und in einer noch besseren danach." Er sei sich zudem sicher, dass sie noch immer meditiere, sagte er.