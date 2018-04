Sie schwärmt von der Braut Brautjungfer von Meghan Markle? Priyanka Chopra redet Klartext!

Chopra schwärmte regelrecht von ihrer Freundin und bezeichnete sie als "echtes Mädchen", mit dem man sich identifizieren könne. Markle sei eine junge Frau, "die sich Gedanken um die Welt macht, wie du und ich. Das ist es, was ich an ihr am meisten liebe. Ich habe das Gefühl, dass ihre Authentizität das ist, was sie in diesem neuen Leben, das sie annehmen wird, wirklich hervorheben wird".