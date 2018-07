Sie präsentiert ihre Beauty-Linie Paris Hilton: Als Golden Girl in Las Vegas

Die Zeiten, in den Paris Hilton (37, "Stars Are Blind") als angesagtes It-Girl fast täglich für Schlagzeilen sorgte, liegen nun schon länger zurück. Doch jetzt bewies die Hotelerbin, dass sie zumindest modisch immer noch ganz genau weiß, wie man auf den Putz haut. Bei der Vorstellung ihrer Skin-Care-Linie in einem Nachtclub in Las Vegas erschien die 37-Jährige in einem extravaganten, goldenen Mini-Kleid im Stil der Zwanzigerjahre.