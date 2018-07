Sie postet Bilder auf Instagram Kaley Cuoco und Karl Cook sind verheiratet!

"The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco (32) ist verheiratet! Die 32-jährige Schauspielerin hat via Instagram bekannt gegeben, dass sie und Karl Cook (27) sich das Jawort gegeben haben. Auf einem Schwarz-Weiß-Bild scheint das Paar, das mehrere Pferde hat, in einem mit Blumen geschmückten Stall zu stehen. Cuoco - in einem langen, weißen Hochzeitskleid aus Spitze mit passendem Umhang - küsst darauf ihren frisch angetrauten Ehemann.