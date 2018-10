Sie musste sich eine Show ansehen Tina Turner: In der Hochzeitsnacht musste sie mit Ike ins Bordell

Tina Turner (78, "Simply The Best") wurde von ihrem Ex-Mann Ike Turner (1931-2007) gezwungen, in ihrer Hochzeitsnacht ein Bordell zu besuchen. Das Paar hatte 1962 in Tijuana, Mexiko, geheiratet, als die Sängerin 22 Jahre alt war. "Rate mal, wo wir hingegangen sind?", sagte sie nun in einem Interview mit dem "You Magazine" der "Mail on Sunday": "In ein Bordell! In meiner Hochzeitsnacht!"