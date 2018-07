Sie musste operiert werden Kaley Cuoco: Krankenhaus statt Flitterwochen!

Vor wenigen Tagen haben sich Schauspielerin Kaley Cuoco (32, "The Big Bang Theory") und Karl Cook (27) in einer romantischen Zeremonie in Kalifornien das Jawort gegeben. Cuoco teilte etliche Hochzeitsfotos auf ihrem Instagram-Account. Auf Bilder aus den romantischen Flitterwochen müssen Fans aber noch eine Weile warten. Die ersten Tage nach ihrer Traumhochzeit führten die Frischvermählten ins Krankenhaus.