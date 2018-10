Sie muss das Serienende verarbeiten "Game of Thrones": Sophie Turner "zitterte und weinte stundenlang"

Dieses Andenken hat Sophie Turner behalten

Die Serienschöpfer haben offenbar große Anstrengungen unternommen, um die letzte Staffel, die 2019 läuft, geheim zu halten, wie Turner bestätigt. Sie hätten "falsche" Szenen gedreht und die Show umbenannt in "The Tree of Life", um die Paparazzi zu täuschen. Es habe bei der Produktion zudem ein spezielles Gerät gegeben, das Drohnen abschießen konnte. "Wenn eine Drohne über das Set fliegt, gibt es etwas, das die Drohnen killen kann, was wirklich cool ist. Es erzeugt ein Feld um sich herum und die Drohnen fallen einfach herab. Es ist wie in X-Men."