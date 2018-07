Sie möchte weiter arbeiten Frohe Kunde: Nina Bott ist wieder schwanger!

Herzlichen Glückwunsch! Nina Bott (40, "GZSZ") hat angekündigt, dass sie wieder Mama wird. "Ja! Wir sind ab Januar zu fünft! Und freuen uns sehr", schwärmt die Moderatorin und Schauspielerin in einer Pressemitteilung des Senders VOX. In ihrer Show "Prominent!", am 15. Juli um 23:25 Uhr, möchte sie mehr verraten. Seit 2012 ist sie mit Unternehmensberater Benjamin Baarz zusammen. Die beiden haben die gemeinsame Tochter Luna (2). Außerdem brachte die Moderatorin ihren Sohn Lennox (14) mit in die Beziehung.