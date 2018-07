Sie möchte Gouverneurin werden "Mr. Big" spendet für Cynthia Nixons Wahlkampagne

In den USA ist der Wahlkampf für ein politisches Amt eine teure Angelegenheit und wird im Regelfall von zahlreichen Spenden finanziert. So ist das auch bei Cynthia Nixon (52). Die besonders als Miranda aus US-Serie "Sex and the City" bekannte Schauspielerin möchte Gouverneurin von New York werden - und erhält dafür von vielen ihrer Kollegen auch finanzielle Unterstützung. Ihr ehemaliger Serienkollege Chris Noth (63), der in der Kult-Show "Mr. Big" verkörperte, ist ebenfalls dabei.