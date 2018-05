Sie meldet sich via Twitter Melania Trump: Es geht ihr wieder blendend

Auch wenn es sich um nicht sonderlich kritische Probleme gehandelt haben soll, so hat die überraschende Nieren-Operation von Melania Trump (48) am Montag doch für einiges an Aufregung gesorgt. Nun erklärt die First Lady selbst via Twitter, dass es ihr blendend gehe. "Ich fühle mich großartig und freue mich darauf nach Hause ins Weiße Haus zu kommen", schreibt die Frau von US-Präsident Donald Trump (71, "Great Again!"). Außerdem bedankte sie sich für alle Segenswünsche sowie Gebete und hob die Leistung des Krankenhauspersonals hervor.