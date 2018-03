Sie macht jetzt Comedy Mimi Fiedler steigt nach zehn Jahren beim "Tatort" aus

Germanys next Topmodel, R.E.D. 2, ... TV-Tipps am Donnerstag

In "Germany's next Topmodel" (ProSieben) wartet auf die Nachwuchs-Models das alljährliche Umstyling. Knallharte Action gibt's hingegen auf VOX in "R.E.D. 2 - Noch älter. Noch härter. Noch besser" mit Bruce Willis.