Sie macht den Gerüchten den Garaus Olivia Munn: Justin Theroux zu daten, wäre nicht ihr "Style"

Nach der Trennung von Aaron Rodgers (34) im vergangenen Jahr wurden Olivia Munn (37, "Ride Along 2") schon so einige Affären nachgesagt. Erst im Januar musste die schöne Schauspielerin abstreiten, dass sie mit Chris Pratt (38, "Guardians of the Galaxy") angebandelt hätte. Nun stellte sie klar, dass sie nichts von Justin Theroux (46, "The Leftovers") wolle, nachdem dieser und Jennifer Aniston (49, "Friends") sich kürzlich getrennt haben.