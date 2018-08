Sie machen es spannend Sind Neil Young und Daryl Hannah verheiratet?

Auf Facebook gesellte sich auch ein besonderer Gratulant dazu: Der Gitarrist Mark Miller schrieb: "Glückwünsche an Daryl Hannah und Neil Young zu ihrer Hochzeit heute. Mögen sie eine lange und glückliche Beziehung haben." Dass er damit aus Versehen etwas bestätigte, was vielleicht gar nicht offiziell sein sollte, wurde ihm später klar. In einem Post erklärte er: "Interessant, dass es nicht offiziell war. [...] Ich wusste nur davon, weil ein Freund von mir bei der Zeremonie in Atascadero war und es auf seiner Seite angekündigt hatte. [...] Oops!" Womit er die Hochzeit im Grunde gleich noch einmal bestätigt hat.